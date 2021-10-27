Набор реагентов Аллерго ИФА-специфический IgE для определения иммуноглобина класса Е в крови 300-29 ООО "Компания Алкор Био" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Аллерго ИФА-специфический IgE для определения иммуноглобина класса Е в крови 300-29 ООО "Компания Алкор Био" Россия- Реагенты диагностические