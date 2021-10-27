Набор реагентов АмплиСенс HCV/HBV/HIV-FL для выявления ВИЧ, гепатита С и гепатита В методом ПЦР 100 определений R-V50-4x ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АмплиСенс HCV/HBV/HIV-FL для выявления ВИЧ, гепатита С и гепатита В методом ПЦР 100 определений R-V50-4x ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия- Реагенты диагностические