Набор реагентов Цоликлон анти-D супер для определения групп крови 5мл ООО "Гематолог" Россия

Набор реагентов ДС-ИФА-Анти-ЦМВ-G для определения антител к вирусу ЦМВ 96 определений СМ-151 ФСР 2010/07838 от 03.03.2017 ТУ 9398-052-05941003-2015 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ДС-ИФА-Стероид-Тестостерон 96 определений RH-353 ФСР 2009/06295 от 01.08.2013 ТУ 9398-139-05941003-2009 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ДС-ИФА-анти-HBc д/опред. антител к вирусу гепатита В 96 определений В-653 Компл. №1 t2-8C Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для выявления Ureaplasma urealyticum 1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «SARS-CoV-2-ПЦР». Вариант 2. Набор реагентов для обратной транскрипции и амплификации РНК вируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «SARS-CoV-2-ПЦР-ОТ» 96 определений № РЗН 2020/10032 от 14.04.2020 г. ТУ 21.20.23-002-28597318-2020 Кат. № МТ-П-С1-01.96 инструкция по применению., паспорт ООО "МЕДИПАЛТЕХ" Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для выявления антигена вируса ГЕПАТИТА В (HBsAg) в сыворотке (плазме) или цельной крови комплект №1 ООО "ФАКТОР-МЕД ПРОДАКШН" на 100 анализов Реагенты диагностические от 10980 ₽ В корзину

Набор реагентов для выявления антител к кардиолипиновому антигену в реакции флоккуляции комплект №1 Реагенты диагностические от 5151 ₽ В корзину

Набор реагентов Цоликлон анти-АB для определения групп крови 10 опр. ООО "Гематолог" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Chlamydophila pneumoniaе-IgG-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumoniaе 96 определений 1944 Реагенты диагностические от 6340,4 ₽ В корзину

Набор реагентов для определения IgG антител к вирусу краснухи (ElecsysRubellaIgG) Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для определения глюкозы в крови 500МЛ 11504 БиоСистемс С.А. Испания №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину