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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов ВектоHBe-IgG для определения иммуноглобина класса G к HBe-антигену вируса гепатита В 12х8 определений D-0578 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
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    Набор реагентов ВектоHBe-IgG для определения иммуноглобина класса G к HBe-антигену вируса гепатита В 12х8 определений D-0578 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ВектоHBe-IgG для определения иммуноглобина класса G к HBe-антигену вируса гепатита В 12х8 определений D-0578 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
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    Набор реагентов ВектоHBe-IgG для определения иммуноглобина класса G к HBe-антигену вируса гепатита В 12х8 определений D-0578 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
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