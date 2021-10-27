Набор реагентов ВектоHBe-IgG для определения иммуноглобина класса G к HBe-антигену вируса гепатита В 12х8 определений D-0578 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ВектоHBe-IgG для определения иммуноглобина класса G к HBe-антигену вируса гепатита В 12х8 определений D-0578 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические