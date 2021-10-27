Набор реагентов Виллебранда антиген для анализатора ACL TOP 700 2флак.*3МЛ, 2флак.*4МЛ 00020002300 Инструментэйшн Лаборатори Ко. Италия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Виллебранда антиген для анализатора ACL TOP 700 2флак.*3МЛ, 2флак.*4МЛ 00020002300 Инструментэйшн Лаборатори Ко. Италия- Реагенты диагностические
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
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