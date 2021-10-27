Набор реагентов Цоликлон анти-АB для определения групп крови 10 опр. ООО "Гематолог" Россия

Набор реагентов 0556 Вектогеп B - HBs -антиген (комплект 3) для выявления HBsAg вируса гепатита В разных субтипов и мутантных форм количество определений 96 ( 12 стрипов по 8 лунок), объем образца 100 мкл Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки и ротоглотки человека комплектация: 1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем) - 25ШТ. 2. Пробирка для экстрагирования биологического образца - 25ШТ. 3. Зонд для забора биоматериала (в индивидуальной упаковке) - 25ШТ. 4. Насадка-капельница - 25ШТ. 5. Буфер для экстрагирования - 2 флакона по 5МЛ. 6. Инструкция по применению - 1ШТ. Xiamen AmonMed Biotechnology Co., Ltd Китай Реагенты диагностические от 4750 ₽ В корзину

Набор реагентов Креатинин ДДС (кинетика) д/анализатора биохимич. д/опред. креатинина 500 опр. фл. №1 10102 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Билирубин общий (DSA метод) TBI0103 д/опред. билирубина общ. д/анализаторов 1 TBI0103 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Сифилис-РПГА-тест д/опред. антител возбуд. сифилиса к Treponema pallidum 100 определений №1 ЗАО "ЭКОЛАБ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Бест анти-ВГС-подтверждающий тест д/опред. иммуноглоб. кл. G, М к вирусу гепатита С 48 опр. №1 D-0776 t 2-8C Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Полиглюкин 33% д/опред. антигенов и антител системы Резус крови 5мл 20115.15 ООО "МЕДИКЛОН" Россия №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Иммунохроматографический экспресс-тест для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в назофарингеальных мазках человека Covid-Ag-Экспресс 25ШТ ООО "ЭКСПРЕСС МАНУФАКТУРА" Реагенты диагностические от 487,5 ₽ В корзину

Набор реагентов для анализатора биохимического для определения глюкозы 400 опр. ГОСТ Р 51088-97 Аналитикон Биотекнолоджиз АГ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к SARS-Cov-2 12х8 определений АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические от 12900 ₽ В корзину

Набор реагентов Интерлейкин-6-ИФА-БЕСТ для определения концентрации интерлейкина-6 в сыворотке крови и моче 12х8 определений A-8768 РЗН 2017/6006 от 24.07.2017 ТУ 9398-554-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину