Набор реагентов для анализатора гематологического Detectoterge 5Л 3763 Авантор Перфоманс Материалс Б.В. Нидерланды очищенный реагент
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для анализатора гематологического Detectoterge 5Л 3763 Авантор Перфоманс Материалс Б.В. Нидерланды очищенный реагент- Реагенты диагностические
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
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