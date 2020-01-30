Выполнение сантехнических работ на объектах Управления эксплуатации зданий и сооружений Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Установка унитазов с бачком присоединенным Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода цена из расчёта сметы Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводной сети цена из расчёта сметы Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Монтаж кондиционера 13 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах Не указана В корзину

Укладка трубопроводов водопроводных цена из расчёта сметы Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем Не указана В корзину

Установка унитаза Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения цена из расчёта сметы Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Монтаж кондиционеров : монтаж бытовой сплит-системы в помещении до 20М2, прокладка трассы, оборудование, монтаж, пуско-наладочные работы Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах от 29500 ₽ В корзину

Смена труб водоснабжения Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Демонтаж кондиционера бытового и сплит-систем Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах от 3230 ₽ В корзину