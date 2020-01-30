Выполнение сантехнических работ на объектах Управления эксплуатации зданий и сооружений
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Установка унитазов с бачком присоединенным
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводной сети цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж кондиционера 13
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
Не указана
Укладка трубопроводов водопроводных цена из расчёта сметы
Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем
Не указана
Установка унитаза
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж кондиционеров : монтаж бытовой сплит-системы в помещении до 20М2, прокладка трассы, оборудование, монтаж, пуско-наладочные работы
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 29500₽
Смена труб водоснабжения
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Демонтаж кондиционера бытового и сплит-систем
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 3230₽
Монтаж кондиционера Элинж К9 холодопроизводительность (теплоотдача) 17КВТ, рабочее напряжение 24В, максимальное энергопотребление 28А, воздушный поток вентиляторов конденсора 4180М3/Ч, количество конденсоров - 1ШТ монтируемый на крышу автобуса, количество испарителей - 2ШТ, монтируемые на верхних вещевых полках в передней и задней части автобуса
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 165000₽