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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха / Установка отопительно-вентиляционная АО 2-6,3 на базе КСК калорифера 0,55кВт 1500об/мин
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Установка отопительно-вентиляционная АО 2-6,3 на базе КСК калорифера 0,55кВт 1500об/мин

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка отопительно-вентиляционная АО 2-6,3 на базе КСК калорифера 0,55кВт 1500об/мин- Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
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    Установка отопительно-вентиляционная АО 2-6,3 на базе КСК калорифера 0,55кВт 1500об/мин

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 26400
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    Поставщики
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29160
      Спецификация
      Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      29160c НДС
    • ООО "АСТРУМ СПБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24011,01
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28333
      Спецификация
      Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28333c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26400
      Спецификация
      Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      26400c НДС

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