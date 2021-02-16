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    Главная / Торговый портал / Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом / Секция кресла Виртуоз Люкс велюр Алоба синий №103 подлокотник массив бука
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Секция кресла Виртуоз Люкс велюр Алоба синий №103 подлокотник массив бука

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Секция кресла Виртуоз Люкс велюр Алоба синий №103 подлокотник массив бука- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
    22
    Секция кресла Виртуоз Люкс велюр Алоба синий №103 подлокотник массив бука

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    Цена
    от 16000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПРЕМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13559,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Обивка велюр Алоба цвет синий №103, подлокотник массив бука тонировка бук. Пластиковые панели на сиденье и спинке, пластиковый столик для ведения записи.
      Минимальная партия
      18
      Регионы поставки
      Подробнее
      16000c НДС

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