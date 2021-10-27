Набор реагентов 3952 ТТГ - ИФА - БЕСТ для иммуноферментного определения концентрации ТТГ в сыворотке (плазме) крови человека количество определений 96 (12х8 анализов), планшет стрипированный, ломающийся по 1 лунке, объем образца 50 мкл, диапазон измерений от 0 до16 мМЕ/л, чувствительность 0,1 мМЕ/л

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов 3952 ТТГ - ИФА - БЕСТ для иммуноферментного определения концентрации ТТГ в сыворотке (плазме) крови человека количество определений 96 (12х8 анализов), планшет стрипированный, ломающийся по 1 лунке, объем образца 50 мкл, диапазон измерений от 0 до16 мМЕ/л, чувствительность 0,1 мМЕ/л- Реагенты диагностические