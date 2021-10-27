Набор реагентов для определения альфа-амилазы в крови и моче R1 4х16, R2 4х5 AY3805 Рэндокс Лабораториз Лтд ЮК Великобритания №1

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для определения альфа-амилазы в крови и моче R1 4х16, R2 4х5 AY3805 Рэндокс Лабораториз Лтд ЮК Великобритания №1- Реагенты диагностические