Набор реагентов ХРОНО-ЛОГ Корпорейшн коллаген д/агрегометров Хроно-Лог 1МЛ 385 США №1
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ХРОНО-ЛОГ Корпорейшн коллаген д/агрегометров Хроно-Лог 1МЛ 385 США №1- Реагенты диагностические
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
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