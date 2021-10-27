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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Цоликлон Анти-е Супер д/опред. групп крови 5мл 20011.15 ООО "МЕДИКЛОН" Россия фл. №1
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Цоликлон Анти-е Супер д/опред. групп крови 5мл 20011.15 ООО "МЕДИКЛОН" Россия фл. №1

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Цоликлон Анти-е Супер д/опред. групп крови 5мл 20011.15 ООО "МЕДИКЛОН" Россия фл. №1- Реагенты диагностические
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    Набор реагентов Цоликлон Анти-е Супер д/опред. групп крови 5мл 20011.15 ООО "МЕДИКЛОН" Россия фл. №1

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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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