Набор реагентов Вентана Медикал Системс д/анализатора Ventana система визуализации ultraVIEW Universal DAB Франция №250
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Вентана Медикал Системс д/анализатора Ventana система визуализации ultraVIEW Universal DAB Франция №250- Реагенты диагностические
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
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