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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Вентана Медикал Системс д/иммуногистохим. исследований д/анализатора Ventana антитела к Ki-67 кроличьи моноклон. США №50
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Вентана Медикал Системс д/иммуногистохим. исследований д/анализатора Ventana антитела к Ki-67 кроличьи моноклон. США №50

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Вентана Медикал Системс д/иммуногистохим. исследований д/анализатора Ventana антитела к Ki-67 кроличьи моноклон. США №50- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    30
    Набор реагентов Вентана Медикал Системс д/иммуногистохим. исследований д/анализатора Ventana антитела к Ki-67 кроличьи моноклон. США №50

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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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