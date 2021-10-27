Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов IFCC для анализатора Konelab для определения лактатдегидрогеназы 440 определений 19МЛ №4 981782 Термо Фишер Сайентифик Ой Финляндия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов IFCC для анализатора Konelab для определения лактатдегидрогеназы 440 определений 19МЛ №4 981782 Термо Фишер Сайентифик Ой Финляндия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов IFCC для анализатора Konelab для определения лактатдегидрогеназы 440 определений 19МЛ №4 981782 Термо Фишер Сайентифик Ой Финляндия- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    13
    Набор реагентов IFCC для анализатора Konelab для определения лактатдегидрогеназы 440 определений 19МЛ №4 981782 Термо Фишер Сайентифик Ой Финляндия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "МЕДСТАРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Набор реагентов Билирубин ДДС д/анализатора биохимич. д/опред. билирубина общ. и прямого 200 определений №1 10061
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Белок-ПГК-Ново д/опред. белка в моче/спинномозг. жидкости 500 опр. АО "ВЕКТОР-БЕСТ" t 2-8С №1 В-8084
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов ANA-screen для анализатора Alegria для скрининга антиядерных антител 24 опр. 416-2380-24 ФСЗ 2012/11770 от 20.03.2012 Оргентек Диагностика ГмбХ Германия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Amylase-EPS для анализатора биохимического для определения альфа-амилазы 150 тестов флакон №1 21534
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Amylase-direc для анализатора для определения альфа-амилазы прямая 160 определений флакон №1 21550
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов ANCA-screen для анализатора Alegria для определения антинейтрофильных антител 24 опр. 416-3890-24 Оргентек Диагностика ГмбХ Германия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов АмплиСенс HBV-FL для определения ДНК вируса гепатита В методом ПЦР 112 опр ТУ 9398-030-01897593-2012 R-V5-Mod ФСР 2007/00585 от 10.04.2012 1027700046615 ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов АмплиСенс Аскаридозы-FL для выявления ДНК Ascaris spp. методом ПЦР 55 опр. RG,iQ,Mx,Dt,FEP ФСР 2012/13912 от 25.09.2012 ТУ 9398-197-01897593-2012 1027700046615 ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Амилаза панкреатическая-Ново для анализатора биохимического для определения амилазы 50МЛ В-8061 РЗН 2017/6451 от 09.11.2017 ТУ 9398-581-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Амилаза-Ново (100) для анализатора биохимического для определения альфа-амилазы 100МЛ В-8059 РЗН 2017/6217 от 07.09.2017 ТУ 9398-576-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов BD FACSCount Reagent Kit д/цитометрии проточной д/опред. Т-клеток 50 опр. 340167
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов BCG для анализатора Konelab для определения альбумина 1500 определений 60МЛ №6 381358 Термо Фишер Сайентифик Ой Финляндия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Позвонить