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    Главная / Торговый портал / Препараты фармацевтические прочие / Комплект одноразовой одежды противоэпидемический нетканый материал
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Комплект одноразовой одежды противоэпидемический нетканый материал

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект одноразовой одежды противоэпидемический нетканый материал- Препараты фармацевтические прочие
    Товары первой необходимости
    13
    Комплект одноразовой одежды противоэпидемический нетканый материал

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    Цена
    от 1614,8
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДТЕХНИКА Г. НОВОРОССИЙСКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      3000
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Комплект противоэпидемический одноразовый Садолит- 1
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3000c НДС
    • ООО "ЛЕКНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1513
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1664,3
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Комплект противоэпидемический одноразовый Садолит- 1
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1664,3c НДС
    • ООО "СНАБДИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1513
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1664,3
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Комплект противоэпидемический одноразовый Садолит- 1
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1664,3c НДС
    • ООО "ЭМВИКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1468
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1614,8
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1614,8c НДС

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    Препараты фармацевтические прочие
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