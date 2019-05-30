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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами / Тромбопластин №10 Ренам
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    Тромбопластин №10 Ренам

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тромбопластин №10 Ренам- Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
    1
    Тромбопластин №10 Ренам

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    Цена
    от 6324
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    Поставщики
    • ООО "ГРАНД-МЕД"
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      Цена без НДС, руб.
      6324
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      6324
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6324c НДС

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