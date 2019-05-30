Реактив Калибратор Холестерина HDL/LDL д/анализатора Konelab 1МЛ №1 981657 Термо Фишер Сайентифик Ой
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
Не указана
Реактив Калибратор спец. белков t 2-8C №1 IT2691 Рэндокс Лабораториз Лтд ЮК
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
Не указана
Реактив Калибратор спец. белков д/клинич. биохимии Randox многоуров. 3х1МЛ №1 СР2179 Рэндокс Лабораториз Лтд ЮК
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
Не указана
Реактив Калибратор белков для автоматических систем 11355279216, Roche
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
от 28663₽
Реактив Калибратор д/анализатора биохимич. Viva д/опред. циклоспорина 2.5х2МЛ флакон №5 6R119 Сименс Хелскэа Диагностик Инк.
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
Не указана
Реактив Калибратор Брамс ПКТ д/анализатора Брамс Криптор чувствительный К-Кал 50 опр. 6МЛ №1 82591 БРАМС ГмбХ
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
Не указана
Реактив Калибратор C-реактивного белка высокий контроль д/анализатора Konelab 1МЛ №5 981679 Термо Фишер Сайентифик
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
Не указана
Реактив Калибратор д/ИСБ д/анализатора Konelab 1 400мл №4 984031 Термо Фишер Сайентифик
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
Не указана
Реактив Гликозилированный гемоглобин контроль патология 05912504190, Roche
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
от 30700₽
Реактив для синтеза монокристаллы нитрата бария, химического состава Ba(NO3)2 АО "НПО ГОИ ИМ. С.И. ВАВИЛОВА" Россия
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
Не указана
Реактив для синтеза кристаллы титанилфосфата калия, легированные рубидием 0.2КГ 40ММ рабочий спектральный диапазон 0.35-4.5МКМ АО "НПО ГОИ ИМ. С.И. ВАВИЛОВА" Россия
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
Не указана
Азур-эозин по Романовскому 1ЛИТР(ДМ³) с буфером, МиниМед-Р
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от 408₽