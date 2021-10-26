Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Тест-полоска набор иммунохроматогр. для определения наркотиков синтетические канабиоиды иммунохроматогр. синтетические канабиоиды R1 IK 200609 50ШТ T&D Innovationen GmbH Германия
Тест-полоска набор иммунохроматогр. для определения наркотиков синтетические канабиоиды иммунохроматогр. синтетические канабиоиды R1 IK 200609 50ШТ T&D Innovationen GmbH Германия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тест-полоска набор иммунохроматогр. для определения наркотиков синтетические канабиоиды иммунохроматогр. синтетические канабиоиды R1 IK 200609 50ШТ T&D Innovationen GmbH Германия- Реагенты диагностические
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