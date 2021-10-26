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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Тест-полоска для теста на образование индола DD019 25ШТ Хай Медия Лабораториз Пвт.Лтд. Индия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тест-полоска для теста на образование индола DD019 25ШТ Хай Медия Лабораториз Пвт.Лтд. Индия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тест-полоска для теста на образование индола DD019 25ШТ Хай Медия Лабораториз Пвт.Лтд. Индия- Реагенты диагностические
    15
    Тест-полоска для теста на образование индола DD019 25ШТ Хай Медия Лабораториз Пвт.Лтд. Индия

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    Цена
    от 675,75
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "МЕДСТАРКОМ"
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      Цена без НДС, руб.
      675,75
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      675,75
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      675,75c НДС

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