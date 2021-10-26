Набор реагентов Тех-Антитромбин для определения активности анти-тромбина III (АТ III) при диагностике врожденного или при-обретенного дефицита этого антикоагулянта, диагностики ДВС-синдрома и контроля за его лечением с применением компонентов крови, для применения in vitro 120-240 опр. 1. Буфер для разведений (концентрированный 20:1 рас-твор, рН 7,4), 5 мл – 1 фл. 2. Стандарт-плазма (лиофильно высушенная) - 2 фл. 3. Тромбин (лиофильно высушенный, 150 ед. NIH) - 1 фл. 688 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13463 от 24.05.2012 ТУ 9398-025-42349142-2012 24 месяца 1022201765178 197290 ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия

Реагенты диагностические

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