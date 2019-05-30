Фанера марки ФК с наружными слоями из шпона лиственных пород водостойкая для внутреннего использования береза IV/IV 1525х1525ММ 12ММ нешлифованная ГОСТ 3916.1-96

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фанера марки ФК с наружными слоями из шпона лиственных пород водостойкая для внутреннего использования береза IV/IV 1525х1525ММ 12ММ нешлифованная ГОСТ 3916.1-96- Фанера общего назначения