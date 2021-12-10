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    Главная / Торговый портал / Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные / Брус хвойных пород 1 сорт 22-30% 100х150х6000ММ пропитанный ГОСТ 8486-86
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Брус хвойных пород 1 сорт 22-30% 100х150х6000ММ пропитанный ГОСТ 8486-86

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Брус хвойных пород 1 сорт 22-30% 100х150х6000ММ пропитанный ГОСТ 8486-86- Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные
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    Брус хвойных пород 1 сорт 22-30% 100х150х6000ММ пропитанный ГОСТ 8486-86

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    Цена
    от 8000
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    Единица измерения:
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      Цена без НДС, руб.
      28750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      28750
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
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      Размер 150х100х6000 мм. Дерево хвойных пород ООО"АСК"РОССИЯ
      Минимальная партия
      1
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      Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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      24000
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    • Индивидуальный предприниматель ГРИШАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
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      14200
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      Цена с НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      14200
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      14200c НДС
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      Цена с НДС, руб.
      14200
      Спецификация
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      Минимальная партия
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      14200c НДС
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      20.0
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      ГОСТ 8486-86
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      9500c НДС
    • ООО "САБАН"
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      7415,00
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      Брус хвойных пород 100х150х6000 мм,ед.изм-м3
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      0
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      8749,7c НДС
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      8000
      Ставка НДС, %
      0.0
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      8000
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      20
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      8000c НДС
    • ООО "ИНТЕКСО"
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      914,24
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1097,1
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Пиломатериал хвойных пород брус обрезной, 1 сорт, 100*150 мм
      Минимальная партия
      0
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      Республика Татарстан (Татарстан)
      Подробнее
      1097,1c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
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      Цена без НДС, руб.
      914,24
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1097,1
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Пиломатериал хвойных пород брус обрезной, 1 сорт, 100*150 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1097,1c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      914,24
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1097,1
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
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      Пиломатериал хвойных пород брус обрезной, 1 сорт, 100*150 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1097,1c НДС
    • ООО "РС ГРУПП"
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      Цена без НДС, руб.
      914,24
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1097,1
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
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      Пиломатериал хвойных пород брус обрезной, 1 сорт, 100*150 мм
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      0
      Регионы поставки
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      1097,1c НДС
    • ООО "ВСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
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      Не указана
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
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      Минимальная партия
      0
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    от 4700
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