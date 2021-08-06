Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-АНТИ-HEV-G Набор реагентов не более 100 мкл 2 часов общего времени инкубаций не менее 3 часов Е-151 не менее 12 месяцев ТУ 9398-039-05941003-2006 ООО "НПО "Диагностические системы" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-АНТИ-HEV-G Набор реагентов не более 100 мкл 2 часов общего времени инкубаций не менее 3 часов Е-151 не менее 12 месяцев ТУ 9398-039-05941003-2006 ООО "НПО "Диагностические системы" Россия- Препараты диагностические