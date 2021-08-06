Набор Стандартная панель сывороток, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С ДС-Стандартная панель-анти-HCV Назначение – оценка чувствительности и специфичности иммуноферментных тест-систем, выявляющих антитела к вирусу гепатита С. не менее 18 месяцев ТУ 9398-038-05941003-2015 ООО "НПО "Диагностические Системы" Россия Наличие не менее 28 лиофилизированных образцов сывороток, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор Стандартная панель сывороток, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С ДС-Стандартная панель-анти-HCV Назначение – оценка чувствительности и специфичности иммуноферментных тест-систем, выявляющих антитела к вирусу гепатита С. не менее 18 месяцев ТУ 9398-038-05941003-2015 ООО "НПО "Диагностические Системы" Россия Наличие не менее 28 лиофилизированных образцов сывороток, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С- Препараты диагностические