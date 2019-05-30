Постройка хозяйственная приусадебная бытовая зимняя стандартная каркас деревянный, утепление минеральная вата (50ММ), половая доска 4.8х2.3х2.4М мягкая черепица Шинглас внутренняя -фанера/осп, внешняя -имитация бруса палисандровый/коричневый плафон освещения, металлическая сетка с ячейкой 20х20ММ, окно- пластиковый стеклопакет 600х500ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Постройка хозяйственная приусадебная бытовая зимняя стандартная каркас деревянный, утепление минеральная вата (50ММ), половая доска 4.8х2.3х2.4М мягкая черепица Шинглас внутренняя -фанера/осп, внешняя -имитация бруса палисандровый/коричневый плафон освещения, металлическая сетка с ячейкой 20х20ММ, окно- пластиковый стеклопакет 600х500ММ- Домики садовые и постройки хозяйственные приусадебные Эта группировка также включает: - детали и изделия деревянные для садовых домиков и хозяйственных построек