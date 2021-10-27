Набор реагентов Альфа амилаза (IFCC метод) для определения альфа-амилазы в крови и моче 1х38мл+1х10мл t 2-8С №1 105-000847-00

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Альфа амилаза (IFCC метод) для определения альфа-амилазы в крови и моче 1х38мл+1х10мл t 2-8С №1 105-000847-00- Реагенты диагностические