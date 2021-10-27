Набор реагентов CHOL2 / Cholesterol Холестерин для количественного определения in vitro концентрации холестерина в сыворотке и плазме 400 определений 03039773190 Roche Diagnostics GmbH Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов CHOL2 / Cholesterol Холестерин для количественного определения in vitro концентрации холестерина в сыворотке и плазме 400 определений 03039773190 Roche Diagnostics GmbH Германия- Реагенты диагностические