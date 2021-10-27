Характеристики

Электрохемилюминесцентный иммунотест для количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека. Общая продолжительность анализа 18 минут. Хранить при температуре от +2ºС до +8ºС в вертикальном положении, чтобы обеспечить полную доступность микрочастиц во время автоматического смешивания реагента перед использованием. Стабильность: до вскрытия при температуре от +2ºС до +8ºС - до окончания срока годности, после вскрытия при температуре от +2ºС до +8ºС - 12 недель, на борту анализатора - 8 недель. Набор 100 тестов.