Набор реагентов Elecsys TSH Elecsys and cobas e analyzers для количественного определения ТТГ (тиреотропного гормона) в сыворотке и плазме крови 200 определений 11731459122 Roche Diagnostics GmbH Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Elecsys TSH Elecsys and cobas e analyzers для количественного определения ТТГ (тиреотропного гормона) в сыворотке и плазме крови 200 определений 11731459122 Roche Diagnostics GmbH Германия- Реагенты диагностические