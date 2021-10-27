Набор реагентов Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду Anti-CCP hs для анализатора Alegria для определения антител к CCP 24 опр. №1 416-3010-24

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду Anti-CCP hs для анализатора Alegria для определения антител к CCP 24 опр. №1 416-3010-24- Реагенты диагностические