Набор реагентов Антитела к b2-гликопротектину I, IgG для анализатора Alegria для определения IgG антител к бета-2 гликопротеиду 24 опр. №1 416-2210S-24

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Антитела к b2-гликопротектину I, IgG для анализатора Alegria для определения IgG антител к бета-2 гликопротеиду 24 опр. №1 416-2210S-24- Реагенты диагностические