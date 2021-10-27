Набор реагентов 3968 Анти ТПО - ИФА - БЕСТ для количественного определения антител к ТПО в сыворотке крови человека количество определений 96 (12х8 анализов), планшет стрипированный, ломающийся по 1 лунке, объем образца 10 мкл, диапазон измерений от 0 до 1000 МЕ/мл, чувствительность 5 МЕ/мл Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов 3552 Лямблия - антитела -ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А, G, М к антигенам лямблий количество определений 96 (12х8 анализов), объем образца 10 мкл, рабочее разведение исследуемого образца 1:100 Реагенты диагностические от 6243,6 ₽ В корзину

Набор реагентов 3952 ТТГ - ИФА - БЕСТ для иммуноферментного определения концентрации ТТГ в сыворотке (плазме) крови человека количество определений 96 (12х8 анализов), планшет стрипированный, ломающийся по 1 лунке, объем образца 50 мкл, диапазон измерений от 0 до16 мМЕ/л, чувствительность 0,1 мМЕ/л Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов а-АМИЛАЗА-UTS для анализатора биохимического для определения альфа-амилазы 100 определений АА-09-010-100 ООО "ЭЙЛИТОН" Россия фл. №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов 3962 Т4 свободный - ИФА - БЕСТ для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции тироксина в сыворотке крови количество определений 96 (12х8 анализов), планшет стрипированный, ломающийся по 1 лунке, объем образца 50 мкл, диапазон измерений от 0 до 80 пмоль/л, чувствительность 1 пмоль/л Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ABL 80 Basic сенсорная кассета Радиометр Медикал АпС для анализатора 200 определений 945-777 Дания №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Альбумин Диас для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови человека д/анализатора Сапфир 1000 определений 264МЛ S 24 10 022 021 2 г/л 20 2-25 градСГРАД ЦЕЛЬС 12 месяцев АО "ДИАКОН-ДС" Россия Измерение альбумина в сыворотке используется для диагностики и мониторинга заболеваний печени, например, цирроза печени. Кроме того, уровень альбумина является индивидуальным индикатором состояния здоровья и питания. Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АЧТВ высокочувствительный для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 10х3МЛ Т1204 ФСЗ 2008/01314 от 27.03.2008 Ткоаг Иреланд Лимитед Ирландия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Albumin д/анализатора д/опред. альбумина 250МЛ 12547 БиоСистемс С.А. Испания фл. №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Аланиновая трансаминаза МФКХ ALTL/ALT IFCC для количественного определения in vitro содержания аланинаминотрансферазы (АЛТ) в человеческой сыворотке крови и плазме 500 определений 20764957322 Roche Diagnostics GmbH Германия Реагенты диагностические от 3479,82 ₽ В корзину

Набор реагентов Амилаза-Ново (100) для анализатора биохимического для определения альфа-амилазы 100МЛ В-8059 РЗН 2017/6217 от 07.09.2017 ТУ 9398-576-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину