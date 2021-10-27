Набор реагентов Векто ВЭБ-NA-IgG-стрип д/опред. IgG к Cor-АГ вируса Эпштейна-Барр №1 D-2170
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Векто ВЭБ-NA-IgG-стрип д/опред. IgG к Cor-АГ вируса Эпштейна-Барр №1 D-2170- Реагенты диагностические
Набор реагентов Фактор IX дефицитная плазма для анализатора ACL TOP 700 10 опр. 20011900 Инструментэйшн Лаборатори Ко. США
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов Эритротест-Цоликлон СМ анти-N 5МЛ ФСР 2008/02421 от 31.12.2008 ТУ 9398-271-27575295-2003 1037739232398 ООО "Гематолог" Россия
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов Эритротест-Цоликлон Анти-Келл(К) Супер 5МЛ ФСР 2012/12983 от 03.02.2012 1037739232398 ООО "Гематолог" Россия
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов Эритротест-Цоликлон Анти-В 10МЛ ФСР 2008/02421 от 31.12.2008 1037739232398 ООО "Гематолог" Россия
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов Эстрадиол для анализатора Architect i1000sr/i2000sr 400 опр. 7К7220 Эбботт Лабораториз Б.В. Нидерланды
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов Эритротест-Цоликлон СМ Анти-А 5МЛ ФСР 2008/02421 от 31.12.2008 ТУ 9398-271-27575295-2003 1037739232398 ООО "Гематолог" Россия
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов Эритротест-Цоликлон Анти-с 5МЛ ТУ 9398-207-27575295-94 1037739232398 ООО "Гематолог" Россия флакон-капельница
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов Эритротест-Цоликлон Анти-В 5МЛ ФСР 2008/04007 от 31.12.2008 ТУ 9398-001-27575295-2004 1037739232398 ООО "Гематолог" Россия
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов Глюкоза BioSystems для измерения концентрации глюкозы 10 опр. 50МЛ 12503 Испания
Реагенты диагностические
от 1600₽
В корзину
Набор реагентов Глюкоза-8-Ольвекс для определения концентрации глюкозы в цельной крови, сыворотке или плазме крови, моче, для применения in vitro 1 мл - 500, 0,2 мл - 2500 Реагент 1 - 500 мл, Калибратор - 5 мл 005.028 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС РЗН 2013/366 ТУ 9398-062-44276594-2012 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000197 248780 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: реакция Триндера; GOD-PAP; с глюкозооксидазой по конечной точке