Набор реагентов Билирубин ДДС д/анализатора биохимич. д/опред. билирубина общ. и прямого 200 определений №1 10061 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Белок-ПГК-Ново д/опред. белка в моче/спинномозг. жидкости 500 опр. АО "ВЕКТОР-БЕСТ" t 2-8С №1 В-8084 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ANA-screen для анализатора Alegria для скрининга антиядерных антител 24 опр. 416-2380-24 ФСЗ 2012/11770 от 20.03.2012 Оргентек Диагностика ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Amylase-EPS для анализатора биохимического для определения альфа-амилазы 150 тестов флакон №1 21534 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Amylase-direc для анализатора для определения альфа-амилазы прямая 160 определений флакон №1 21550 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ANCA-screen для анализатора Alegria для определения антинейтрофильных антител 24 опр. 416-3890-24 Оргентек Диагностика ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АмплиСенс HBV-FL для определения ДНК вируса гепатита В методом ПЦР 112 опр ТУ 9398-030-01897593-2012 R-V5-Mod ФСР 2007/00585 от 10.04.2012 1027700046615 ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АмплиСенс Аскаридозы-FL для выявления ДНК Ascaris spp. методом ПЦР 55 опр. RG,iQ,Mx,Dt,FEP ФСР 2012/13912 от 25.09.2012 ТУ 9398-197-01897593-2012 1027700046615 ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Амилаза панкреатическая-Ново для анализатора биохимического для определения амилазы 50МЛ В-8061 РЗН 2017/6451 от 09.11.2017 ТУ 9398-581-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Амилаза-Ново (100) для анализатора биохимического для определения альфа-амилазы 100МЛ В-8059 РЗН 2017/6217 от 07.09.2017 ТУ 9398-576-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов BD FACSCount Reagent Kit д/цитометрии проточной д/опред. Т-клеток 50 опр. 340167 Реагенты диагностические Не указана В корзину