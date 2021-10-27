Набор реагентов Глюкоза Glu-GOD (GOD-PODметод) для анализаторов BS для определения глюкозы в крови 4х40 мл+2х20мл №1 105-000849-00

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Глюкоза Glu-GOD (GOD-PODметод) для анализаторов BS для определения глюкозы в крови 4х40 мл+2х20мл №1 105-000849-00- Реагенты диагностические