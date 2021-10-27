Набор реагентов Азопирам-Комплект 90МЛ амидопирина + 10МЛ анилина солянокислого Реагенты диагностические от 500 ₽ В корзину

Набор реагентов АВХ Изонофикс д/гематологич. анализаторов 1 1000МЛ 0206010 лизирующий реагент Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АЛТ-УФ-Ново жидкая форма для анализатора биохимического для определения АлАт 100МЛ B-8078 РЗН 2017/6210 от 07.09.2017 ТУ 9398-574-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АЛТ- Ольвекс для определения активности аланинаминотрансферазы в крови, для применения in vitro 1 мл -500, 0,2 мл - 2500 Реагент 1 - 400 мл, реагент 2 - 100 мл 500МЛ №1 001.035 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07417 12 месяцев 1037800054786 187380 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АЛТ-Ольвекс для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 40мл, Реагент 2 - 10мл 50МЛ 001.005 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07417 ТУ 9398-004-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000972 187380 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, IFCC Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АЛТ-УФ-НОВО для анализатора биохимического для определения АлАт комплект №1 100МЛ В-8078 жидкая форма Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АЛТ Медика Корпорейшн для анализатора EasyRA 4*31МЛ/4*7МЛ 10205-4 ФСЗ 2008/02833 от 11.11.2008 США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АЛТ-РФ-Ольвекс для in vitro диагностики при определении активности АлАТ (аланинаминотрансферазы) 1000 определений Реагент 1 – 250 мл, Реагент 2- 250мл, Реагент 3 - 250 мл, Калибратор - 5 мл 001.011 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/11681 от 23.12.2015 ТУ 9398-029-44276594-2006 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000958 187420 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АЛТ-РФ-Ольвекс для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови, для применения in vitro 400 опр. Реагент 1 - 100мл, Реагент 2 - 100мл, Реагент 3 - 100 мл, Калибратор - 2 мл 300МЛ 001.002 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/11681 ТУ 9398-029-44276594-2006 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000139 187420 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: Райтмана-Френкеля по конечной точке Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Basic контроли Радиометр Медикал АпС для анализатора ABL 80 944-309 ФСЗ 2010/06694 от 26.04.2010 Дания Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АСТ-УФ-Ново для анализатора биохимического для определения АсАт 500 опр. жидкая форма фл. №1 В-8081 Реагенты диагностические Не указана В корзину