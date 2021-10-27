Набор реагентов Люис-тест д/опред. антител ассоциированных с сифилисом не менее 500 L-332 менее 100 мкл ФСР 2009/04819 от 23.11.2015 ТУ 9398-025-05941003-2008 не менее 12 месяцев 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия Компл. №2 t 2-8С №1

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Люис-тест д/опред. антител ассоциированных с сифилисом не менее 500 L-332 менее 100 мкл ФСР 2009/04819 от 23.11.2015 ТУ 9398-025-05941003-2008 не менее 12 месяцев 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия Компл. №2 t 2-8С №1- Реагенты диагностические