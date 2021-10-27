Набор реагентов Аланинаминотрансфераза для анализатора биохимического для определения АлАт 510мл №1 SB10270022 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Аланиновая трансаминаза МФКХ ALTL/ALT IFCC для количественного определения in vitro содержания аланинаминотрансферазы (АЛТ) в человеческой сыворотке крови и плазме 500 определений 20764957322 Roche Diagnostics GmbH Германия Реагенты диагностические от 3479,82 ₽ В корзину

Набор реагентов АлАт для анализатора биохимического для определения АлАт 1550 опр 12022600 ФСЗ 2008/02395 от 01.08.2008 Хуман ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Аланинаминотрансфераза-ДДС для анализатора биохимического для определения АлАт 125мл фл. №1 10011 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Альбумин ФС д/опред. альбумина в крови 100 определений №1 10051 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ARCHITECT Анти-CCP калибратор для анализатора Architecti для определения антител к CCP 14МЛ 1P6501 ФСЗ 2009/04714 от 17.02.2014 Эбботт Лабораториз Б.В. США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АФП-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке, плазме крови и амниотической жидкости человека 12х8 определений 8456 25МКЛ 2.5 МЕ/МЛ 0-400 МЕ/МЛ Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АЧТВ SP для анализаторов ACL 5x9 (реагент); 5х8 (хлорид Са)МЛ 00020006300 ФСЗ 2011/09128 от 15.03.2011 Инструментэйшн Лаборатори Ко. США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Абрис+ Диахим для клинического анализа кала ООО "НПФ "АБРИС+" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов 3968 Анти ТПО - ИФА - БЕСТ для количественного определения антител к ТПО в сыворотке крови человека количество определений 96 (12х8 анализов), планшет стрипированный, ломающийся по 1 лунке, объем образца 10 мкл, диапазон измерений от 0 до 1000 МЕ/мл, чувствительность 5 МЕ/мл Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АЧТВ-тест д/опред. АЧТВ 280 - 560 опр. №1 ПГ-7/1 Реагенты диагностические Не указана В корзину