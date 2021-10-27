Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов ХромоТех-Плазминоген ASTRA Lab д/коагулолометра АК д/опред. плазминогена 100 определений №1 751
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов ХромоТех-Плазминоген ASTRA Lab д/коагулолометра АК д/опред. плазминогена 100 определений №1 751

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ХромоТех-Плазминоген ASTRA Lab д/коагулолометра АК д/опред. плазминогена 100 определений №1 751- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    4
    Набор реагентов ХромоТех-Плазминоген ASTRA Lab д/коагулолометра АК д/опред. плазминогена 100 определений №1 751

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    УПАК
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ФИЛОФЕЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Набор реагентов Аланинаминотрансфераза для анализатора биохимического для определения АлАт 510мл №1 SB10270022
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Аланиновая трансаминаза МФКХ ALTL/ALT IFCC для количественного определения in vitro содержания аланинаминотрансферазы (АЛТ) в человеческой сыворотке крови и плазме 500 определений 20764957322 Roche Diagnostics GmbH Германия
    Реагенты диагностические
    от 3479,82
    В корзину
    Набор реагентов АлАт для анализатора биохимического для определения АлАт 1550 опр 12022600 ФСЗ 2008/02395 от 01.08.2008 Хуман ГмбХ Германия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Аланинаминотрансфераза-ДДС для анализатора биохимического для определения АлАт 125мл фл. №1 10011
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Альбумин ФС д/опред. альбумина в крови 100 определений №1 10051
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов ARCHITECT Анти-CCP калибратор для анализатора Architecti для определения антител к CCP 14МЛ 1P6501 ФСЗ 2009/04714 от 17.02.2014 Эбботт Лабораториз Б.В. США
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов АФП-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке, плазме крови и амниотической жидкости человека 12х8 определений 8456 25МКЛ 2.5 МЕ/МЛ 0-400 МЕ/МЛ
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов АЧТВ SP для анализаторов ACL 5x9 (реагент); 5х8 (хлорид Са)МЛ 00020006300 ФСЗ 2011/09128 от 15.03.2011 Инструментэйшн Лаборатори Ко. США
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Абрис+ Диахим для клинического анализа кала ООО "НПФ "АБРИС+" Россия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов 3968 Анти ТПО - ИФА - БЕСТ для количественного определения антител к ТПО в сыворотке крови человека количество определений 96 (12х8 анализов), планшет стрипированный, ломающийся по 1 лунке, объем образца 10 мкл, диапазон измерений от 0 до 1000 МЕ/мл, чувствительность 5 МЕ/мл
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов АЧТВ-тест д/опред. АЧТВ 280 - 560 опр. №1 ПГ-7/1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов АЧТВ высокочувствительный для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 10х3МЛ Т1204 ФСЗ 2008/01314 от 27.03.2008 Ткоаг Иреланд Лимитед Ирландия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Позвонить