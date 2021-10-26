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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Тест-полоска для глюкометра SD Check Gold SD Check Gold test strip 2х25 01GS10 Южная Корея
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тест-полоска для глюкометра SD Check Gold SD Check Gold test strip 2х25 01GS10 Южная Корея

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тест-полоска для глюкометра SD Check Gold SD Check Gold test strip 2х25 01GS10 Южная Корея- Реагенты диагностические
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    Тест-полоска для глюкометра SD Check Gold SD Check Gold test strip 2х25 01GS10 Южная Корея

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    Цена
    от 1954,54
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "ФИЛОФЕЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1776,85
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1954,54
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1954,54c НДС

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