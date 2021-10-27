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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Цоликлон Анти с Супер д/опред. групп крови 10 опр. №1 20007
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Цоликлон Анти с Супер д/опред. групп крови 10 опр. №1 20007

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Цоликлон Анти с Супер д/опред. групп крови 10 опр. №1 20007- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    6
    Набор реагентов Цоликлон Анти с Супер д/опред. групп крови 10 опр. №1 20007

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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ФИЛОФЕЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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