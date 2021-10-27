Набор реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «SARS-CoV-2-ПЦР». Вариант 2. Набор реагентов для обратной транскрипции и амплификации РНК вируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «SARS-CoV-2-ПЦР-ОТ» 96 определений № РЗН 2020/10032 от 14.04.2020 г. ТУ 21.20.23-002-28597318-2020 Кат. № МТ-П-С1-01.96 инструкция по применению., паспорт ООО "МЕДИПАЛТЕХ" Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для выявления антигена вируса ГЕПАТИТА В (HBsAg) в сыворотке (плазме) или цельной крови комплект №1 ООО "ФАКТОР-МЕД ПРОДАКШН" на 100 анализов Реагенты диагностические от 10980 ₽ В корзину

Набор реагентов для выявления антител к кардиолипиновому антигену в реакции флоккуляции комплект №1 Реагенты диагностические от 5151 ₽ В корзину

Набор реагентов Цоликлон анти-АB для определения групп крови 10 опр. ООО "Гематолог" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Chlamydophila pneumoniaе-IgG-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumoniaе 96 определений 1944 Реагенты диагностические от 6340,4 ₽ В корзину

Набор реагентов для определения IgG антител к вирусу краснухи (ElecsysRubellaIgG) Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для определения глюкозы в крови 500МЛ 11504 БиоСистемс С.А. Испания №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для определения глюкозы с отолуиндом 100 определений 2.5МЛ В-11061 Эко-сервис НПЦ Россия t 2-8C №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для определения гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови 250МЛ №1 С11.5.50 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для определения анти-HCV для анализатора иммунохимического ARCHITECT i 500 опр. 6С3737 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для определения альбумина/микроальбумина 2х60МЛ/2х15МЛ №1 22324 Реагенты диагностические Не указана В корзину