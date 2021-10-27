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Набор реагентов для выявления антигена вируса ГЕПАТИТА В (HBsAg) в сыворотке (плазме) или цельной крови комплект №1 ООО "ФАКТОР-МЕД ПРОДАКШН" на 100 анализов Реагенты диагностические от 10980 ₽ В корзину

Набор реагентов для выявления Mycoplasma hominis 1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для выявления антител к вирусу ГЕПАТИТА С в сыворотке (плазме) или цельной крови комплект №1 ООО "ФАКТОР-МЕД ПРОДАКШН" на 100 анализов Реагенты диагностические Не указана В корзину

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Набор реагентов для определения Железосвязывающей способности №50 11554 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Для пробоподготовки, окрашивания и заключения под покровное стекло гистологических и цитологических препаратов 1 Формалин 10% 10000МЛ 06-001/L 9398-001-89079081-2012 1087847027290 ООО "ЭРГОПРОДАКШН" Россия забуференный Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для выделения ДНК кандиды альбиканс методом ПЦР Канд-Ген №1 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

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Набор реагентов Fluitest TG д/анализатора биохимич. д/опред. триглицеридов 400МЛ Аналитикон Биотекнолоджиз АГ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину