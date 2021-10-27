Набор реагентов Юни-Тест-БМ д/опред. белка в моче 500 опр. Реагент – раствор красителя пирогаллолового красного и молибдата натрия в сукцинатном буфере; 1 флакон, 500 мл; Калибратор 1 г/л – калибровочный раствор общего белка 1 г/л; 1 флакон, 5 мл; Калибратор 0,2 г/л – калибровочный раствор общего белка 0,2 г/л; 1 флакон, 5 мл. 20мкл 10 мин. ФСР 2009/06114 от 19.11.2009 ТУ 9398-001-59879815-2004 ООО "ЭЙЛИТОН" Россия t 2-8С №1 БР26001/К

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Юни-Тест-БМ д/опред. белка в моче 500 опр. Реагент – раствор красителя пирогаллолового красного и молибдата натрия в сукцинатном буфере; 1 флакон, 500 мл; Калибратор 1 г/л – калибровочный раствор общего белка 1 г/л; 1 флакон, 5 мл; Калибратор 0,2 г/л – калибровочный раствор общего белка 0,2 г/л; 1 флакон, 5 мл. 20мкл 10 мин. ФСР 2009/06114 от 19.11.2009 ТУ 9398-001-59879815-2004 ООО "ЭЙЛИТОН" Россия t 2-8С №1 БР26001/К- Реагенты диагностические