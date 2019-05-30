Маска защитная медицинская Альбенс нетканый материал трехслойная на резинках 50ШТ Малайзия Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами Не указана В корзину

Маска защитная одноразовая трехслойная на резинках 100ШТ ООО Казанская Фабрика Спецмедзащита Россия Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами от 180,4 ₽ В корзину

Пластырь фиксирующий гипоаллерген. нестер на неткан. основе Омнипор 50х5000ММ Пауль Хартманн АГ 900552, 900438 Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами от 123,97 ₽ В корзину

Средство противоожоговое и ранозаживляющее АППОЛО сумка из плотного водонепроницаемого материала на застежке "липучка" 7х24х33СМ для оказания первой помощи и лечения термических, химических, лучевых ожогов 1-3 степени бинт марлевый стерильный 5Мх10СМ, бинт марлевый стерильный 7Мх14СМ, бинт эластичный трубчатый №№ 1, 3, 6, ножницы для перевязки по Листеру, гель противоожоговый стерильный туба 20Г, повязка гелевая противоожоговая стерильная 10х10СМ, повязка гелевая противоожоговая стерильная 20х30СМ Россия Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами Не указана В корзину

Средство противоожоговое и ранозаживляющее АППОЛО Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами Не указана В корзину

Покрытие гелевое прозрачное Гелепран-ЛК стерильные Лидокаин 75х100ММ для ведения ран во влажном состоянии дозированно выделяет лидокаин, тем самым обеспечивая пролонгированное обезболивающее действие. Показания: местное обезболивание ран и ожогов. В косметологии: обезболивание, увлажнение и успокоение кожи после процедур. 5ШТ ТУ 9393-008-52708501-2004 ООО НПМ Россия Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами Не указана В корзину

Покрытие гелевое прозрачное Гелепран-ЛК Лидокаин 75х50ММ раневое покрытие для местного обезболивания ран и ожогов. В косметологии: обезболивание, увлажнение и успокоение кожи после процедур 2ШТ ТУ 9393-008-52708501-2004 ООО НПМ Россия Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами Не указана В корзину

Повязка с метилурацилом ВОСКОПРАН индивидуальная упаковка 5х7.5СМ вялогранулирующие раны, раны на стадии заживления. 5ШТ ТУ 9393-003-527-08501-2002 ООО НПМ Россия Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами Не указана В корзину

Материал перевязочный из марли Сетон Matopat нестерильный 2СМх2М 120ШТ MA-105-MMMM-505 АО "ТОРУНЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ" Польша Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами от 3226,2 ₽ В корзину

Повязка на нетканой основе ОП неадгезивная абсорбирующая Курапор стерильная 10х15СМ послеоперационная 1ШТ Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами от 1340 ₽ В корзину

Повязка на нетканой основе ОП неадгезивная абсорбирующая Курапор 10х20СМ послеоперационная 1ШТ Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами от 2306 ₽ В корзину