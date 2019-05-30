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    Главная / Торговый портал / Препараты диагностические / Диагностикум стаф-тест д/выделения стафилоккока золотистого набор №50 1-007
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Диагностикум стаф-тест д/выделения стафилоккока золотистого набор №50 1-007

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диагностикум стаф-тест д/выделения стафилоккока золотистого набор №50 1-007- Препараты диагностические
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    Диагностикум стаф-тест д/выделения стафилоккока золотистого набор №50 1-007

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    Цена
    от 4995
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "ФИЛОФЕЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4540,90
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4995
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4995c НДС

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