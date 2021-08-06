Гель для УЗК Сигнал-1 канистра 5КГ Препараты диагностические от 8040 ₽ В корзину

Гель для УЗК Ультрагель канистра 5КГ Препараты диагностические от 1260 ₽ В корзину

Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-HBsAg Набор реагентов иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В не более 100 мкл не более 2 часов не менее 8 часов не более 0,05 МЕ/мл выше 99,8% выше 99,0% не менее 12 месяцев ООО "НПО "Диагностические системы" Россия Препараты диагностические от 2970 ₽ В корзину

Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-АНТИ-HBsAg Набор реагентов иммуноферментная для качественного и количественного определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В не более 100 мкл 2 часов общего времени инкубаций не менее 3 часов В-551 Цветовая кодировка реагентов Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа Возможность ручной постановки и автоматической постановки на анализаторах открытого типа не менее 12 месяцев ООО "НПО "Диагностические системы" Россия Препараты диагностические от 4400 ₽ В корзину

Диагностикум Берлез псевдотуберкулезный антигенный эритроцитарный 10ШТ д/РНГА, лиоф. д/диагностич. целей ФГУП СПБНИИВС ФМБА РОССИИ Препараты диагностические от 464,46 ₽ В корзину

Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-анти-HBc Набор реагентов д/опред. антител к вирусу гепатита В ООО "НПО "Диагностические системы" Россия Препараты диагностические от 3940 ₽ В корзину

Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный О-аг жидкий комплексный 1ШТ Препараты диагностические от 20555,1 ₽ В корзину

Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный О-аг жидкий комплексный 8МЛ 1ШТ Препараты диагностические от 11050 ₽ В корзину

Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный О-антигенный жидкий 1, 4, 12 2ШТ 2-8ГРАД ЦЕЛЬС Препараты диагностические от 9823,27 ₽ В корзину

Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный Ви-антигенный жидкий 19.1МЛ флакон 1ШТ Препараты диагностические от 6000 ₽ В корзину

Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный Ви-антигенный 24 определения 1ШТ 2-8ГРАД ЦЕЛЬС Препараты диагностические от 8932,18 ₽ В корзину