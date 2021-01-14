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    Главная / Торговый портал / Препараты диагностические / Диагностикум бактериальный кишечных инфекций Диабак из бактерий семейства кишечных (тифи) ампула 10 5ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Диагностикум бактериальный кишечных инфекций Диабак из бактерий семейства кишечных (тифи) ампула 10 5ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диагностикум бактериальный кишечных инфекций Диабак из бактерий семейства кишечных (тифи) ампула 10 5ШТ- Препараты диагностические
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    Диагностикум бактериальный кишечных инфекций Диабак из бактерий семейства кишечных (тифи) ампула 10 5ШТ

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    Цена
    от 15285,5
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • "ИНТЕРЛИК " ООО
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13895,90
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      15285,5
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15285,5c НДС

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