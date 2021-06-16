Светильник головной Экотон-6 IP54 с ЗУ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник головной Экотон-6 IP54 с ЗУ- Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства