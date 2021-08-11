Повязка антимикробная с мазью Диоксидином 5% Воскопран 5х7.5СМ на сетчатой основе стерильная 5ШТ Раны с признаками инфекции, гнойные раны, трофические язвы, пролежни, диабетическая стопа, раны от длительного сдавливания " краш - синдром", гангрены, гнойные-воспалительные кожные заболевания, фурункулы, флегмоны, ожоги I-III (B) степени, рваные раны, укусы животных, огнестрельные раны, дерматиты ТУ 9393-003-527-08501-2002 ООО "НПМ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка антимикробная с мазью Диоксидином 5% Воскопран 5х7.5СМ на сетчатой основе стерильная 5ШТ Раны с признаками инфекции, гнойные раны, трофические язвы, пролежни, диабетическая стопа, раны от длительного сдавливания " краш - синдром", гангрены, гнойные-воспалительные кожные заболевания, фурункулы, флегмоны, ожоги I-III (B) степени, рваные раны, укусы животных, огнестрельные раны, дерматиты ТУ 9393-003-527-08501-2002 ООО "НПМ" Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами